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Застрелившие двоих человек россияне получили 55 лет колонии на троих

Троих жителей Серпухова осудили за убийство риелтора и его друга ради 30 миллионов рублей

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Калужский областной суд признал виновными троих жителей Серпухова в убийстве риелтора и его друга. Об этом в четверг, 27 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил им 55 лет колонии на троих: 70-летнего фигуранта приговорили к 21 году тюремного заключения, его 52-летнего сообщника к 19 годам и 6 месяцам лишения свободы, а их соучастницу осудили на 15 лет.

По данным следствия, подсудимые решились на преступление, узнав о том, что риелтор хранит 30 миллионов рублей у себя в частном доме. В октябре 2020 года женщина встретилась с потерпевшими и подмешала им в напитки клофелин. Когда те уснули, она сразу позвонила сообщникам, после чего злоумышленники приехали и расстреляли спящих в упор из пистолета с глушителем.

Затем подсудимые забрали ключи от квартиры риелтора в Протвино и сожгли его дом и машину. Из сейфа в подмосковной квартире они достали 1,3 миллиона рублей.

В декабре 2020 года полицейским удалось найти злоумышленников. В их домах провели обыски и изъяли патроны и огнестрельное оружие, после чего отправили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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