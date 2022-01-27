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Спавший на дороге мальчик из Челябинской области погиб в пожаре

В Южноуральске погиб в пожаре ранее попавший на видео мальчик, спавший у дороги

Фото: Telegram-канал «Mash»

В городе Южноуральск Челябинской области в пожаре погиб мальчик, ранее попавший на видео спавшим у дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, возгорание произошло в многоквартирном доме. На первом этаже воспламенились вещи и мебель.

Жители успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных, однако ребенок, по предварительным данным, был дома один и не смог покинуть помещение.

В июле 2021 года мужчина снял на видео, как в Южноуральске Челябинской области у дороги спал ребенок. Автор видео разбудил ребенка и предложил подвезти ребенка до дома. Когда они добрались до места назначения, то там их встретила мать ребенка, которая, по словам мужчины, нахамила ему.

После публикации видеоролика семья попала под пристальное внимание социальных служб. По информации Mash, в октябре начался процесс лишения матери родительских прав.

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Роман Кирьянов
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