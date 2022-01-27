Рианна пожертвовала миллионы долларов на спасение планеты

Американская певица Рианна пожертвовала 15 миллионов долларов (около 1,1 миллиарда рублей) на борьбу с изменением климата. Артистка сообщила об этом в своем Instagram-аккаунте.

Рианна сделала пожертвование через созданный ею в 2012 году Фонд Клары Лайонел. Ради спасения планеты основанная певицей организация объединилась с фондом создателя Twitter Джека Дорси #StartSmall. Артистка и предприниматель передали средства в 18 сообществ, ведущих борьбу за климатическую справедливость в США и семи карибских странах.

«Эти средства попадут в организации, которые были основаны женщинами, молодежью, темнокожими, ЛГБТ-сообществом и коренными народами для тех же групп населения», — написала Рианна. Среди реципиентов — «Альянс за климатическую справедливость», «Экологическая сеть коренных народов» и «Движение за жизнь темнокожих».

В 2020 году Рианна и Дорси вместе пожертвовали 15 миллионов долларов службам охраны психического здоровья. Певица и бизнесмен также направили по 2,1 миллиона долларов каждый на помощь жертвам домашнего насилия в Лос-Анджелесе. При этом в 2021 году Рианна стала самой богатой артисткой в мире по версии Forbes — ее состояние оценивалось в 1,7 миллиарда долларов.