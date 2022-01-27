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Снег разрушил крышу дома россиян

На Кубани крыша многоквартирного дома прогнулась под слоем снега

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В станице Петровской в Славянском районе Кубани снег разрушил крышу многоквартирного дома. Конструкция кровли прогнулась под скопившимся слоем осадков, пишет «Интерфакс».

Вместе с крышей в здании номер 2 на Первомайском проспекте пострадали стены, балконы и навесы — оголились плиты перекрытия второго этажа и появились трещины в несущих конструкциях. Проживающие в доме четыре семьи заметили, что крыша постепенно смещается, и стали бояться, что она скоро упадет. По их оценкам, слой снега на кровле достигал 50-70 сантиметров.

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В краевом оперштабе пострадавшим пообещали выплатить по 15 тысяч рублей компенсации на квартиру и помочь со стройматериалами, техникой и рабочими. В случае необходимости россиян переселят в пункт временного размещения. Однако, по словам жителей дома, пока чиновники посоветовали лишь вывозить имущество, выключать свет, газ и воду.

В феврале 2021 года из-за снега провалились крыши двух многоэтажек в Новокузнецке. В одном из них из-за обрушения части кровли прорвало канализацию и затопило две квартиры, а в другом произошло смещение стропильной системы шиферной крыши на деревянной обрешетке. Жителей пришлось эвакуировать из обоих зданий, но в результате аварий никто не пострадал.

Нина Ташевская
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