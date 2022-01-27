Москвичи с ОРВИ смогут открыть больничный без посещения поликлиники

Жители Москвы с признаками ОРВИ смогут проконсультироваться с врачом и получить больничный без посещения поликлиники. Об этом рассказали журналистам в столичном оперштабе.

Как пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с 28 января на сайте mos.ru можно будет оставить заявку на первичную аудиоконсультацию с врачом и дистанционное получение больничного. Врач также сможет открыть электронный рецепт на лекарства.

«Закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента на аудиоконсультации. Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю», — заявила она.

Если симптомы ОРВИ будут серьезными и консультация врача все-таки понадобится, то вызвать его на дом можно будет по номеру 122.

Ранее в Москве изменили порядок работы поликлиник с пациентами с симптомами ОРВИ. Теперь они обслуживаются в специальных помещениях, которые полностью изолированы от основной территории поликлиник. Помимо этого, на входе горожанам будут выдаваться не медицинские маски, а респираторы, обеспечивающие лучший уровень защиты.

