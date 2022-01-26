В Москве введут новый стандарт работы поликлиник по приему граждан с ОРВИ

В Москве работа поликлиник будет полностью перестроена под прием граждан с ОРВИ. О введении нового стандарта работы медучреждений рассказала заместитель мэра столицы по по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова оперативный штаб в Telegram.

Отмечается, что теперь горожане с ОРВИ будут обслуживаться в пространствах, которые полностью изолированы от других помещений. Кроме того, на входе в поликлиниках будут выдавать не медицинские маски, а респираторы, максимально обеспечивающие безопасность и защищающие от любых вирусов.

Теперь на входе в медицинское учреждение будут делать экспресс-тесты на коронавирус, чтобы в последующем развести потоки пациентов с положительным и отрицательным результатами. Горожане с разными результатами тестов в поликлинике пересекаться не будут.

В зависимости от диагноза — ОРВИ или COVID-19 — а также степени тяжести заболевания пациента обеспечат необходимыми лекарствами. Чтобы прием у врача был быстрым и эффективным, до осмотра пациенту проведут термометрию, пульсоксиметрию и измерение давления.

Пациентов с симптомами ОРВИ будут принимать в любой поликлинике и вне зависимости от полиса. Помимо этого, можно прийти без записи в любую поликлинику или записаться к определенному времени в свою.

Как отметила Ракова, больничный для больных ОРВИ и COVID-19 теперь будет закрываться без посещения медучреждения.

Ранее заммэра заявила, что дополнительные ограничения в Москве будут вводиться в зависимости от того, как справляется медицинская система. Также она рассказала, что столица готова к росту числа госпитализаций из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса.

