Ракова назвала условия введения дополнительных ограничений в Москве

Дополнительные ограничения в Москве будут вводиться в зависимости от того, как справляется медицинская система. Такие условия назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова в среду, 26 января, приводит РИА Новости.

«В зависимости от понимания, насколько медицинская система способна данные объемы пациентов "переварить", будем принимать решение в соответствии с ситуацией», — пояснила Ракова.

Ранее она также рассказала, что Москва готова к росту числа госпитализаций из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, для пациентов с COVID-19 в настоящее время в Москве свободно 42 процента коек. Кроме того, будет увеличено число больничных мест для детей.

По словам Раковой, омикрон уверенно доминирует в столице, на него приходится 80 процентов выявленных случаев.