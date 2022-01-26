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Ракова назвала условия введения дополнительных ограничений в Москве

Ракова: новые ограничения в Москве могут вводить исходя из ситуации в больницах
Анастасия Ракова

Анастасия Ракова. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Дополнительные ограничения в Москве будут вводиться в зависимости от того, как справляется медицинская система. Такие условия назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова в среду, 26 января, приводит РИА Новости.

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«В зависимости от понимания, насколько медицинская система способна данные объемы пациентов "переварить", будем принимать решение в соответствии с ситуацией», — пояснила Ракова.

Ранее она также рассказала, что Москва готова к росту числа госпитализаций из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, для пациентов с COVID-19 в настоящее время в Москве свободно 42 процента коек. Кроме того, будет увеличено число больничных мест для детей.

По словам Раковой, омикрон уверенно доминирует в столице, на него приходится 80 процентов выявленных случаев.

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Евгения Куликова
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