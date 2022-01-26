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Власти Москвы описали ситуацию в больницах из-за COVID-19

Заммэра Москвы Ракова: в городе свободно 42% больничных коек для пациентов с коронавирусом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Москвы готовы к росту числа госпитализаций из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Ситуацию в городских больницах описала заммэра столицы Анастасия Ракова. Ее слова в среду, 26 января, приводит ТАСС.

Она отметила, что для пациентов с COVID-19 в настоящее время в Москве свободно 42 процента коек. Кроме того, будет увеличено число больничных мест для детей с коронавирусом.

Ракова также сообщила, что омикрон-штамм коронавируса уверенно доминирует в Москве, на него приходится 80 процентов выявленных случаев COVID-19.

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Евгения Куликова
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