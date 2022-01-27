Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Названа полезная для пищеварения специя

Нутрициолог Муравская: нормализует работу печени, ЖКТ и обладает антираковым действием

Фото: Pixabay

Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала о пользе куркумы. Она назвала эту специю полезной для пищеварения, сообщает РИА Новости.

Муравская заявила, что куркума является естественным антисептиком и антибактериальном средством. Кроме того, она служит натуральным детоксикантом печени и обладает значительным антираковым действием. По словам специалиста, с древних времени куркуму используют в Азии как лучшее средство при любых болезнях печени.

Эксперт добавила, что куркума также стимулирует желчный пузырь, а также нормализует работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Специя также улучшает деятельность мозга. Однако куркума может быть и опасной: нутрициолог предупредила, что она противопоказана пациентам с аллергией, а также при приеме антидиабетических средств.

Ранее британские медики назвали «суперпродукт», убивающий раковые клетки. Благодаря значительному содержанию антиоксидантов специалисты выделили куркуму как альтернативный способ лечения онкологических заболеваний.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине предложили России вступить в НАТО
Пушков назвал условие для примирения России и США
Россиянка вакцинировалась в Турции за 25 тысяч рублей и рассказала о трудностях
Американский генерал призвал уступить России в вопросе Украины
Большинство россиян назвали себя трудоголиками
Россияне вспомнили легенды про панно на станции московского метро
Названа полезная для пищеварения специя
Канадский астронавт похвалил Путина за работу и захотел встретиться с ним
Женщина уличила мужчину в измене по скриншоту с объявлением о продаже машины
Назван срок появления первого электромобиля от Bentley
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter