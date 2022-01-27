Названа полезная для пищеварения специя

Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала о пользе куркумы. Она назвала эту специю полезной для пищеварения, сообщает РИА Новости.

Муравская заявила, что куркума является естественным антисептиком и антибактериальном средством. Кроме того, она служит натуральным детоксикантом печени и обладает значительным антираковым действием. По словам специалиста, с древних времени куркуму используют в Азии как лучшее средство при любых болезнях печени.

Эксперт добавила, что куркума также стимулирует желчный пузырь, а также нормализует работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Специя также улучшает деятельность мозга. Однако куркума может быть и опасной: нутрициолог предупредила, что она противопоказана пациентам с аллергией, а также при приеме антидиабетических средств.

Ранее британские медики назвали «суперпродукт», убивающий раковые клетки. Благодаря значительному содержанию антиоксидантов специалисты выделили куркуму как альтернативный способ лечения онкологических заболеваний.