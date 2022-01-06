Назван убивающий раковые клетки «суперпродукт»

Куркумин, являющийся активным ингредиентом куркумы, помогает снизить риск развития рака у человека и останавливает рост опухоли, заявили медики Cancer Research UK, благотворительной организации, занимающейся исследованием онкологии, пишет Daily Express.

По словам врачей, существует «суперпродукт», способный убить раковые клетки. Благодаря высокой концентрации антиоксидантов они считают куркуму альтернативным средством для лечения онкологических заболеваний. Специалисты назвали специю «убийцей рака». Ученые также заметили, что в странах, активно использующих эту специю, количество людей с онкологией значительно ниже.

Куркума также полезна для глаз — уменьшает риск возникновения катаракты. Она снижает риск глаукомы и макулодистрофии. Куркуму используют как средство для снижения холестерина.

При этом излишнее употребление куркумы может вызвать расстройство желудка, кислую отрыжку, диарею, головокружение и головную боль.

Ранее бразильские ученые выяснили, что полифенол куркумин, содержащийся в корнях куркумы и использующийся в качестве пищевого красителя, является потенциальным противовирусным средством для лечения коронавируса.