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Украинских ополченцев вооружат зенитками и противотанковыми ракетами

Верховная Рада разрешила бригадам территориальной обороны использовать тяжелое вооружение

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Верховная Рада приняла во втором, основном чтении законопроект, позволяющий Министерству обороны Украины передавать бригадам территориальной самообороны тяжелое вооружение. Об этом сообщает портал «Гордон» со ссылкой на результаты голосования.

Инициативу поддержали 278 из 450 депутатов украинского парламента. Как отметил на одном из заседаний по теме представитель фракции «Слуга народа» Федор Вениславский, законопроект позволит украинским ополченцам использовать переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы.

Кроме того, за территориальными силами было закреплено право приобретать и использовать во время операций личное стрелковое оружие и боеприпасы. Во время боевых действий такие бригады будут подчиняться напрямую командующему Сил специальных операций ВСУ.

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Ранее командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Галушкин заявил, что страна не может позволить себе содержать на постоянной основе 200-300 тысяч вооруженных ополченцев, как предписывает штат военного времени. Он указал, что пока такие формирования будут укомплектованы лишь на 70 процентов от изначальных планов.

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Михаил Кириллов
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