Большинство врачей поддержало возможность назначения лечения через телемедицину

В круглом столе «Телемедицина как инструмент повышения доступности и качества медицинской помощи» приняли участие более 150 медицинских работников и работодателей в сфере здравоохранения. Организаторами мероприятия выступили Самарский государственный медицинский университет, BCG, «МедИнвестГрупп», центр профессионального развития медицинского персонала MedX.pro.

Как отметили участники встречи, спрос на услуги телемедицины растет, что способствует активному внедрению технологии как в государственном, так и в частном секторе. Уже сегодня телемедицина используется во врачебной практике, например, в самостоятельной диагностике пациентами с COVID состояния здоровья, оформлении массовых маршрутных медосмотров, удаленной диагностике артериального давления и COVID, с помощью виртуальных чат-ботов и платформ для проверки симптомов.

«Телемедицина сегодня стала уже незаменимым помощником врача. Особенно в период пандемии COVID-19, когда важно следить за состоянием пациентов, находящихся на самоизоляции и не имеющих возможности прийти на прием. От 5 до 10 процентов жителей страны уже пользуются в том или ином виде онлайн-консультациями», — рассказал ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. По его словам, особенно эта тема важна для пациентов онкологического и кардиологического профиля, которые требуют постоянного наблюдения. В СамГМУ эта тема развивается очень активно: был открыт телемедицинский центр для помощи врачам первичного звена, сейчас в COVID-госпитале Клиник проходят апробацию телемедицинские комплексы, разработанные специалистами Института инновационного развития. Они позволяют врачам отслеживать состояние пациентов, не находящихся на стационарном лечении, рассказал Александр Колсанов.

Также он отметил, что 18 января Татьяна Голикова объявила о существенных изменениях в работе здравоохранения, в том числе о расширении перечня услуг предоставляемых посредством телемедицины, и оформлении больничных дистанционно. Также Минздрав рекомендовал дистанционный мониторинг больных сердечно-сосудистыми заболеваниями включить в подушевой норматив. «Таким образом, процесс идет, и мы надеемся, что он позволит сделать медицинскую помощь доступнее для населения и упростить жизнь медицинским работникам», — сказал Александр Колсанов.

Заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Динара Еникеева поделилась успешным региональным опытом применения дистанционных предрейсовых медицинских осмотров. «Мы запустили процесс автоматизации предрейсовых медосмотров и включили ее в региональную программу "Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями"», — рассказала она. В рамках инициативы водитель на месте выпуска автотранспорта самостоятельно проходит медосмотры с помощью автоматизированных систем. Точность измерения основных показателей здоровья, передаваемых дистанционно, составляет порядка 98 процентов. При данном способе медосмотров значительно возросла производительность медработника, пропускная способность которого составляет до 200 медосмотров в час. Кроме того, на основании анализа данных в ходе ежедневных автоматизированных предрейсовых медосмотров, формировались группы риска по артериальной гипертонии. Эти данные, по словам выступавшей, были переданы терапевтам, которые уже назначили индивидуальные планы лечения, позволившие добиться улучшения показателей у 80 процентов пациентов. Количество медосмотров за пилотный год выросло в более чем 6,7 раза и составило около 10 тысяч осмотров в месяц.

Говоря о преимуществах телемедицинских технологий для больных, директор НИИ кардиологии СамГМУ Дмитрий Дупляков рассказал о новом медицинском исследовании, проведенном на тему эффективности передовых методов диагностики состояния здоровья пациентов с хронической сердечной недостаточностью. «В декабре мы закончили скрининг 401 пациента, половина из которых проходили стандартный курс лечения и диагностики, а половина проводили регулярный мониторинг давления. И уже сейчас можем подтвердить, что среди людей, подключенных к системе удаленного мониторинга, наблюдается снижение числа повторных госпитализаций и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний более чем в 3 раза», — отметил он.

О направлениях использования телемедицинских технологий говорил также и Бен Хорнер, член Королевской коллегии хирургов Англии. «Уже сегодня мы видим развитие новых сегментов телемедицины, кроме врач-пациент это и чат-боты для проверки симптомов, и удаленная диагностика, и даже получение лечения в полностью электронном формате при определенных состояниях. Среднегодовой темп роста индустрии 14 процентов. Тем не менее приходится признать, что здравоохранение в мире все еще отстает от других отраслей в использовании цифровых технологий. Связано это в первую очередь с разрозненностью провайдеров различных решений в сфере телемедицины и регулированием. Так, например, в США, Финляндии, Дании, Швейцарии отсутствуют различия между онлайн- и офлайн-консультациями, при этом ряду стран, в том числе России, все еще предстоит пройти этот путь по уравниванию возможностей для пациентов получить лечение удобным им способом. Как только все ограничения будут сняты, в том числе в России, мы увидим активный рост объемов внедрения технологии», — рассказал он.

В рамках опроса, в котором приняли участие слушатели круглого стола, 9 из 10 участников сообщили, что телемедицина стала важным шагом развития здравоохранения и может быть полезна в медицинской работе. При этом 70 процентов респондентов отметили, что объем медпомощи, который возможно предоставить в рамках телемедицинской консультации, включает постановку диагноза, назначение и корректировку лечения, а также ведение дистанционного мониторинга. С точки зрения барьеров ключевыми участники конференции назвали вопросы регулирования (78 процентов опрошенных), незрелость технологии (16 процентов) и отсутствие необходимых кадров (6 процентов).

