Токаев сообщил о полной стабилизации ситуации в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о полной стабилизации ситуации в республике после январских протестов и массовых беспорядков. Его цитирует пресс-служба главы государства.

По словам президента, в стране восстановлен правопорядок и принимаются все меры для повышения уровня защищенности общества и государства.

Токаев призвал госорганы вынести уроки из произошедших в январе событий и модернизировать систему безопасности. «Мы обязаны принять меры, чтобы криминал и террористы не могли больше захватывать наши города, посягать на мирную жизнь граждан и их семей, угрожать государственности. Именно на это нацелена перенастройка системы нацбезопасности», — сказал он.

2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Позже они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, а митингующие стали выдвигать политические требования, такие как отставка правительства и отстранение от власти первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Токаев назвал протестующих иностранными террористами и распорядился открывать по ним огонь без предупреждения.