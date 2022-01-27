Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Токаев сообщил о полной стабилизации ситуации в Казахстане

Президент Казахстана Токаев: ситуация в стране после протестов полностью стабилизирована

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о полной стабилизации ситуации в республике после январских протестов и массовых беспорядков. Его цитирует пресс-служба главы государства.

По словам президента, в стране восстановлен правопорядок и принимаются все меры для повышения уровня защищенности общества и государства.

Токаев призвал госорганы вынести уроки из произошедших в январе событий и модернизировать систему безопасности. «Мы обязаны принять меры, чтобы криминал и террористы не могли больше захватывать наши города, посягать на мирную жизнь граждан и их семей, угрожать государственности. Именно на это нацелена перенастройка системы нацбезопасности», — сказал он.

Материалы по теме:
«Забудьте про Назарбаева» Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
«Забудьте про Назарбаева»Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
13 января
«В местной элите идет борьба» Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
«В местной элите идет борьба»Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
20 января

2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Позже они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, а митингующие стали выдвигать политические требования, такие как отставка правительства и отстранение от власти первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Токаев назвал протестующих иностранными террористами и распорядился открывать по ним огонь без предупреждения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Германия пригрозила санкциями против «Северного потока-2»
В МИД уличили НАТО в отработке применения ядерного оружия против России
Брэда Питта заподозрили в романе с певицей Люкке Ли
В Минспорте прокомментировали проблему с вылетом российских биатлонисток в Пекин
Мужчина пытался побрить налысо и изрезать девушку за отказ встречаться с ним
Назван влияющий на стоимость отдыха в Сочи фактор
На Украине захотели ввести санкции против телеканала «пророссийского лидера»
Медведев объяснил зависимость Евросоюза от США из-за НАТО
Мишустин сообщил о новой функции госуслуг по сертификатам вакцинации от СOVID-19
Россиян предупредили о повышении хакерской угрозы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter