Российский травматолог избил пациентку и попал на видео

Жительница Екатеринбурга пришла в травматологию больницы № 36 закрыть больничный, однако там на нее напал и избил врач-травматолог. Инцидент попал на видео, которое опубликовало издание E1.

По словам россиянки, ей необходимо было поменять в справке дату с 28-го числа на 27-е, так как ее изначально поставили неправильно. Врач, который должен был ее принять, отправила пациентку к другому, сказав, что у нее заканчивается рабочий день. Затем девушка попросила закрыть больничный другого специалиста.

«Снимать видео начала в последний момент инстинктивно, когда охранник и врач начали приближаться. Травматолог выхватывал мой телефон, а потом очень сильно толкнул двумя руками в грудь, я от удара отлетела на металлические стулья», — рассказала она.

На кадрах видно, как к снимающей видео девушке приближается охранник. После этого изображение начинает прыгать, а после автор ролика показывает травмы, которые она получила. Выяснилось, что при падении она ударилась копчиком и головой, из руки пошла кровь.

Пострадавшая хочет написать на врача заявление в полицию. По словам заместителя главврача 36-й больницы Александра Кузьмина, пациентка не обращалась к руководству больницы.

Ранее житель Москвы избил прибывшего к нему по вызову медика, поскольку тот не показал ему оригинал паспорта. Прибывший сотрудник поликлиники сначала продемонстрировал россиянину копию документа в телефоне, однако мужчину такой вариант не устроил.