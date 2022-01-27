Мужчина упал с крыши, сломал почти все кости и выжил

Житель метрополитенского района Теймсайд, графство Большой Манчестер, Англия, упал с высоты четырех метров во время установки телевизионной антенны на крыше дома друга, сломал почти все кости и выжил. Об этом сообщает Manchester Evening News.

53-летний Иэн Лок рассказал, что раньше он был кровельщиком, и в сентябре 2021 года к нему обратился друг и попросил установить антенну на крыше. Лок согласился помочь и забрался на крышу, однако в какой-то момент поскользнулся и упал, несмотря на отчаянные попытки удержаться.

«Уже через минуту я лежал в саду на заднем дворе со сломанной рукой», — вспомнил британец. Приятель мужчины сразу же выбежал на улицу. Лок сказал ему, что не чувствует ног, и попросил о помощи. Тогда его друг позвонил в службу спасения, сотрудники которой предупредили, что скорая помощь сможет приехать только через час и 40 минут. В этот момент у Лока изо рта пошла кровь, и стало ясно, что ждать он не может.

В итоге на место происшествия был отправлен вертолет скорой помощи, который доставил британца в больницу. Медики сделали переливание крови и попросили родных Лока готовиться к худшему. Дочь мужчины даже пустили в реанимацию, чтобы она попрощалась с ним.

Однако у Лока были другие планы: он решил выживать во что бы то ни стало. Ему сделали необходимые операции и ввели в восьминедельную кому. Когда британец пришел в себя, он мог двигать только кончиками больших пальцев. Именно тогда врачи рассказали ему о последствиях падения: выяснилось, что он сломал руку в двух местах, сломал ребра и получил прокол легкого, а его таз был раздроблен. Медики давали осторожные прогнозы и заявили, что Лок, скорее всего, останется инвалидом на всю жизнь.

За время лечения мужчина перенес COVID-19 и теперь ждет выписки из отделения и рассчитывает вернуться домой примерно через три недели. Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на его долю, Лок не планирует сдаваться и решительно настроен жить полной жизнью.

Ранее сообщалось, что в английском торговом городе Блоксвич, графство Уэст-Мидлендс, черно-белый кот по кличке Эдвард упал с высоты пятого этажа, получил тяжелые травмы головы и выжил. Прохожие заметили лежащее на земле животное и отвезли его в ветеринарную клинику.