Кот упал с пятого этажа, сломал череп в двух местах и выжил

В английском торговом городе Блоксвич, графство Уэст-Мидлендс, черно-белый кот по кличке Эдвард упал с высоты пятого этажа, получил тяжелые травмы головы и выжил. Об этом сообщает The Sun.

Прохожие заметили лежащего на земле кота и отвезли его в центр помощи животным. После осмотра у ветеринарного врача выяснилось, что у животного перелом черепа в двух местах, раздроблена челюсть, скулы и небо. Медики оценили стоимость лечения Эдварда в десять тысяч фунтов стерлингов (один миллион рублей).

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Расходы взял на себя центр помощи животным, основательница которого, Люси Стрикленд (Lucy Strickland), назвала Эдварда «чудо-котом». «Он был в очень плохом состоянии, но мы всегда стараемся дать кошкам шанс», — отметила она. Стрикленд добавила, что кот очень милый и пользуется большой популярностью у волонтеров центра.

В настоящее время Эдварда кормят через трубку. Вскоре ему предстоит еще одна операция на челюсти. После полного восстановления центр начнет поиск семьи для животного.

Ранее сообщалось, что уличная кошка попала под колеса автобуса, получила страшные увечья, чудом выжила и получила имя в честь святой Гертруды. Врачам пришлось удалить ей глаз и сделать операцию на челюсти.