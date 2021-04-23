Кошка попала под автобус, скрывалась от людей 16 дней и выжила

Уличная кошка попала под колеса автобуса, получила страшные увечья, чудом выжила и получила имя в честь святой Гертруды. Об этом сообщает Daily Mirror.

Дорожное происшествие случилось 14 марта в английском городе Лутон на глазах у горожан. Животное получило травму головы, однако нашло в себе силы удрать от поспешивших на помощь людей. Пострадавшую 16 дней искали местные жители и волонтеры Королевского общества защиты животных от жестокого обращения.

Кошку обнаружили лишь 30 марта и отправили в ветеринарную клинику, где ей оказали необходимую помощь. Врачам пришлось удалить ей глаз и сделать операцию на челюсти, так как из-за травм она не могла питаться самостоятельно.

В настоящий момент беглянка идет на поправку в кошачьем приюте Саутридж. Волонтеры окрестили ее Труди в честь святой Гертруды Нивельской, которая считается покровительницей кошек. «Труди — настоящее чудо, и мы решили, что она заслуживает быть названной в честь святой Гертруды», — пояснила волонтер Эми Херн (Amy Hearne).

Ранее сообщалось, что кошка из Кейптауна, ЮАР, выжила после того, как рабочие случайно замуровали ее в стене дома на два дня. Чинившие трубы водопроводчики не заметили животное, которое пробралось в стену сквозь отверстие, проделанное ими.