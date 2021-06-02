«Cамый крутой кот Великобритании» пережил три покушения

Кота по имени Тедди из английского города Уордсли, графство Уэст-Мидлендс, прозвали «cамым крутым котом Великобритании» после того, как он пережил три покушения на свою жизнь. Его историю рассказывает Daily Star.

Впервые Тедди подвергся нападению в январе 2021 года, когда неизвестный злоумышленник прострелил ему хвост из пневматического ружья. В том же месяце в Тедди снова стреляли, и опять ранили в хвост.

В мае неизвестный выстрелил в животное, ранив его в живот. Тедди отправили на лечение в ветеринарную клинику, где он провел несколько дней под капельницей. В медицинском учреждении выяснилось, что пуля не задела жизненно важных органов, и сейчас Тедди вернулся к хозяйке. «Невероятно, что он выжил, однако ему осталось не так много из положенных кошкам девяти жизней», — рассказала хозяйка кота, 27-летняя Лорен Уильямс (Lauren Williams).

Сейчас серией нападений на Тедди занимается полиция. Уильямс уверена, что в кота стреляли недалеко от ее дома, так как после ранения в живот он потерял много крови, однако успел добежать до хозяйки. Она боится, что злоумышленник может снова покалечить ее любимца, если не будет найден в ближайшее время. В сети кота уже прозвали Мурминатором.

Ранее сообщалось, что пропавший кот из английского графства Корнуолл два месяца выживал без еды и воды. Оказалось, что все это время кот был заперт в грузовом контейнере в 200 метрах от собственного дома. Как он попал туда, остается загадкой.