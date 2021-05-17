Кот выпрыгнул с пятого этажа охваченного огнем здания и пошел дальше

Кот выпрыгнул с пятого этажа полыхающего здания в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, и спокойно пошел дальше. На запись с животным обратило внимание издание India Today.

Пожарные сняли на видео, как кот выжил после прыжка из окна пятого этажа горящего здания в районе Энглвуд. На кадрах видно, как черный кот приземляется, отскакивает от газона и уходит, как ни в чем не бывало. У очевидцев произошедшего перехватило дух.

«У кота, что выпрыгнул из пожара на 65-й улице, девять жизней!» — прокомментировали пожарные Чикаго происходящее в подписи к видео.

Ролик стал вирусным в соцсетях. Он набрал больше миллиона просмотров и более 13 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что пропавшая после разрушительного пожара в районе Ранкин в американском штате Пенсильвания кошка вернулась к хозяйке через пять месяцев. Сотрудники Питтсбургской организации по контролю и уходу за животными поймали бездомную кошку и привезли в приют. Там у нее нашли микрочип.