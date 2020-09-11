Запертый в грузовом контейнере кот два месяца выживал без еды и воды

Кот из английского графства Корнуолл два месяца выживал в грузовом контейнере без еды и воды. Об этом сообщает сайт Lad Bible.

Кот по кличке Монти, как правило, свободно гулял и регулярно заходил в семь или восемь чужих домов. Поэтому его хозяева Беверли (Beverley) и Пол Чапмен (Paul Chapmen) не сильно беспокоились, когда в июле их питомец пропал.

Но когда в одном из домов, куда любил заходить Монти, сказали, что давно его не видели, владельцы кота начали беспокоиться. Они расклеили объявления и опубликовали посты о поиске любимца в Facebook.

«В начале июля мой сын получил сообщение от сотрудницы магазина, куда Монти часто захаживал. Она спрашивала, все ли в порядке с котом, потому что они не видели его несколько дней. Мы подумали, что это странно, и начали искать его», — пояснила Беверли.

Владельцы животного даже подумали, что Монти уже стар, и, возможно, ушел умирать. К тому же у кота была привычка залезать в машины и грузовики.

Чапмены ждали телефонного звонка о находке Монти, но им никто не звонил. Через семь недель они потеряли надежду найти питомца и предположили, что его сбил автомобиль.

Но в конце августа Беверли пришла на работу, и на ее телефон поступило сообщение. «Подруга отметила меня на фотографии с котом в Facebook, которую опубликовала логистическая компания Blackfords Removal. Очевидно, кто-то находился рядом со складом и услышал кошачье мяуканье. Я не могла поверить в это. Я написала мужу и дочери, что Монти жив», — рассказала хозяйка животного. Она узнала питомца по поврежденной в детстве лапе.

Оказалось, что все это время кот был заперт в грузовом контейнере в 200 метрах от собственного дома. Как он попал туда, остается загадкой. Еще невероятнее — то, как ему удалось выжить, будучи запертым в замкнутом пространстве.

«Наверное, у него 99 жизней. Он потерял две трети веса. Мы думаем, что в контейнере был конденсат, который он слизывал со стен, и, может быть, он ел пауков. Не знаю, как еще он мог выжить», — предположила владелица кота.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань кошка 40 дней просидела дома одна, родила котят и съела всех рыбок в аквариуме после того, как ее хозяина госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Животному удалось выжить благодаря двум открытым мешкам корма, которые его владелец оставил перед отъездом в больницу.