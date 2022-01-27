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Влади из «Касты» выпустил клип о жертвах пыток в колониях

Хип-хоп-артист Влади опубликовал клип «Статья, которой нет»

Фото: @vlady.pro

Хип-хоп-артист Влади из группы «Каста» выпустил клип «Статья, которой нет» о жертвах пыток в колониях. Видео было опубликовано на YouTube-канале коллектива.

Ролик создавался совместно с «Комитетом против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица). В нем снялись Владислав Воробьев, Алексей Якимов, Артем Пономарчук, Лариса Пикалова, Павел Гурьянова, Михаил Файто. Все они раньше заявляли о том, что подверглись пыткам со стороны полицейских.

«В Уголовном кодексе России до сих пор нет отдельной статьи о пытках, хотя в стране есть тысячи жертв пыток. Нет статьи — нет и официального признания проблемы, нет возможности вести точную статистику и исследовать масштаб происходящего. Мы боремся за то, чтобы незаконное насилие в полиции и тюрьмах стало видимым, его перестали прятать за размытым и не отражающим сути "превышением должностных полномочий", а виновные в пытках несли неотвратимое наказание», — говорится в описании к видео.

В 2020 году «Каста» выпустила клип на песню «Выходи гулять». В видео показали сотрудника правоохранительных органов, который приходит после работы домой и садится за стол вместе с семьей. Дочь не желает общаться с ним и покидает кухню, в то время как мужчина начинает замечать проступающие на руках капли крови, которые он безуспешно пытается оттереть. На экране также появляются кадры, на которых он избивает и пытает людей. В конце ролика силовик лежит в ванной и истекает кровью.

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Марина Погосян
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