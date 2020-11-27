«Каста» выпустила клип об истекающем кровью силовике

Каста / YouTube

Российская рэп-группа «Каста» выпустила клип на песню «Выходи гулять» из их прошлогоднего альбома «Об изъяне понятно». Новая работа была опубликована на YouTube-канале коллектива.

В видео показали сотрудника правоохранительных органов, который приходит после работы домой и садится за стол вместе с семьей. Дочь не желает общаться с ним и покидает кухню, в то время как мужчина начинает замечать проступающие на руках капли крови, которые он безуспешно пытается оттереть. На экране также появляются кадры, на которых он избивает и пытает людей. В конце ролика силовик лежит в ванной и истекает кровью.

Комментаторы посчитали, что новый клип «Касты» посвящен событиям в Белоруссии. Они поблагодарили музыкантов за то, что те обратили внимание на проблему насилия со стороны полиции.

В августе участник «Касты» Влади поддержал протестующих против президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявив, что глава государства ненавидит свой народ. Рэпер назвал Лукашенко садистом и самовлюбленным тираном.