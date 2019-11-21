«Каста» предложила Путину свой гимн России

Группа «Каста» записала видеообращение с альтернативным гимном России, адресованное президенту страны Владимиру Путину. Клип опубликован на YouTube-канале рэп-коллектива.

«Мы много раз слышали государственный гимн России, как и все. Но он не вызывал у нас серьезного, сильного чувства, которое, по идее, должен. И мы написали свой, который такое чувство вызывает», — объяснил рэпер Влади (Владислав Лешкевич).

Хип-хоп-исполнитель Хамиль (Андрей Пасечный) предложил Путину рассмотреть их композицию в качестве альтернативы гимну России.

Группа «Каста» создана в 1997 году. В ее состав входят рэперы под псевдонимами Влади, Шым, Хамиль и Змей. В сентябре 2017 музыканты выпустили клип на песню «Скрепы», посвященную вечно хмурым россиянам, которые готовы терпеть любые невзгоды, только чтобы «задать урок заклятым врагам».

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