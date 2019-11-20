Рэперу L'One пригрозили судом из-за нового псевдонима

Рэперу Левану Горозии, известному как L'One, грозит новое судебное разбирательство. На него собирается подать в суд группа «Марсель», сообщает Telegram-канал Super.

Группа «Марсель» обратилась к исполнителю с юридической претензией и намерена подать иск в суд из-за нового псевдонима Горозии — Marselle. Претензии были направлены руководству площадки, где пройдет ближайший концерт L'One, и его партнерам по рекламе. Участники группы сообщили, что их представители обратятся с иском, если артист не прекратит свои выступления под этим именем. Они посчитали название схожим с названием их коллектива «до степени смешения».

После того как в октябре Горозия проиграл суд лейблу Black Star, он не может выступать под своим псевдонимом L'One. На своей странице в Instagram рэпер сообщил, что созданная в 2008 году группа Marselle возвращается.

«Марсель» — поп-группа из Санкт-Петербурга, основанная в 2005 году Степаном Ледковым, Митей Блиновым и Евгением Бабенко.

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