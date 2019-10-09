Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист вспомнил, что они ели из одной «тарелки», а затем L'One вызвал его в суд. Он добавил, что бывший коллега за семь лет с нуля прошел путь до большого успеха, на протяжении всего времени демонстрируя «братское отношения и готовность в огонь и воду за общие интересы».

«И в один день ты включил совсем другой план, обесценив все, что делала наша команда для тебя, а я сидел и смотрел на то, как ты каждый день выдумываешь все новые подробности, терпел и не отвечал, хотел увидеть, как далеко ты пойдешь. Я молчал, пока ты бегал по всем телеканалам и журналистам, пытаясь строить из себя Оби Вана Кеноби, борца за справедливость с нами, узурпаторам, хотя сам подписывая контракт, знал про все его условия и взял сутки на его изучение, не внеся ни одного комментария!» — написал Тимати.

Он назвал бывшего участника лейбла самым лживым и пустым человеком, которого интересуют лишь деньги. «Я размышляю в плоскости потраченных на тебя лет, которые мне ни одна сумма уже не вернет. Для меня это вопрос принципа. Мы вряд ли поймем друг друга. Живи своей жизнью и не лезь в мою. Для меня эта страница перевернута. Удачи тебе и с днем рождения!» — заключил рэпер.

8 сентября сообщалось, что Black Star выиграл суд у покинувшего лейбл L’One. За компанией остались права на сценическое имя хип-хоп-исполнителя, а также на его музыку. О том, что Горозия уходит из Black Star, стало известно 11 июня.

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