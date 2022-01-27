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В Госдепе США пошутили о прокачке водки по «Северному потоку-2»

Замгоссекретаря США Нуланд: было бы неплохо, если «Северный поток-2» прокачивал водку

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила о прокачке водки по газопроводу «Северный поток-2». Соответствующий комментарий она сделала во время пресс-конференции.

Во время брифинга журналист Мэтт Ли отметил, что строительство газопровода уже завершилось и он готов к прокачке чего бы то ни было — газа, оливкового масла или водки. «Водка — это было бы неплохо», — отметила Нуланд.

В то же время она не согласилась с тем, что «Северный поток-2» готов к эксплуатации. Заместитель госсекретаря подчеркнула, что газопровод не протестирован и не сертифицирован. По ее словам, в настоящее время проект представляет из себя «кусок металла на дне океана».

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США намерены не допустить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» при эскалации кризиса на Украине.

Ксения Назарова
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