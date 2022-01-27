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Волочкова вступилась за своего возлюбленного

Анастасия Волочкова защитила своего возлюбленного, которого обвиняют на Украине

Фото: @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова встала на защиту своего возлюбленного Сергея Кузнецова, которого обвиняют в террористическом акте на Украине. Артистка вступилась за мужчину в одной из последних публикаций в своем Instagram-аккаунте.

«Докопались уже и до него. Разыскивают его подноготные... Послушайте, на любого человека можно наковырять любой грязи. Никто не безгрешен. Я тоже в жизни совершала много нелепостей. И что? Я не скрываю этого», — сказала Волочкова, добавив, что мнение о человеке нужно формировать только после личного знакомства.

При этом она отметила, что все, что было в жизни ее возлюбленного, происходило до встречи с ней. «Я его знаю как добропорядочного и внимательного человека. Не нужно его осуждать. Мне он ничего плохого не сделал. И переживать не надо», — пояснила 46-летняя экс-прима Большого театра.

Ранее стало известно, что новый возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов объявлен в розыск за террористический акт на Украине. В ходе программы «Пусть говорят» мужчина признался, что участвовал в организации митингов во время госпереворота.

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Сергей Равин
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