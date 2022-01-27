Медведев заявил о невыполненном обещании НАТО о непродвижении на восток

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью «Ленте.ру» заявил, что в НАТО не выполнили обещания о непродвижении на восток и сейчас придвинулся прямо к границам России.

«Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали. Говорят: "Мы ничего не подписывали". Но такие обещания, такие заверения давались, известно когда и известно кому», — заявил он, добавив, что сейчас альянс лезет «совсем прямо на наши границы».

Отвечая на вопрос о том, если ли у РФ контраргументы для США и НАТО, на которые у них нет ответа, Медведев подчеркнул, что речь идет не о контраргументах, а о том, что Россия практически исчерпала границы отступления. «Знаете, как принято говорить, "отступать некуда, позади Москва". В данном случае и по гарантии безопасности», — сказал он.

Ранее Медведев заявил, что для России главная опасность вступления Украины в НАТО состоит в том, что прямо на самой границе страны могут появиться западные военные базы и новые виды ударных вооружений. Медведев подчеркнул, что сформулированные Москвой предложения по гарантиям безопасности направлены на то, чтобы «устранить те очевидные угрозы, которые сформировались в настоящий момент».

В большом интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности России ответил на вопросы, касающиеся пандемии коронавируса, международной безопасности, ситуации на Украине и других тем.