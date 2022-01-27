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Медведев описал сценарий появления ракет США на Украине без ее вступления в НАТО

Дмитрий Медведев: ракеты США могут появиться на Украине без ее вступления в НАТО

Фото: Юлия Зырянова / ТАСС

Для России главная опасность вступления Украины в НАТО состоит в том, что прямо на самой границе страны могут появиться западные военные базы и новые виды ударных вооружений. При этом данный сценарий возможен и без присоединения к блоку бывшей советской республики, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

«Можно же вообще Украину в НАТО не приглашать. Более того, на ухо нам периодически нашептывают, что Украина в НАТО в ближайшие годы и вообще не вступит. Но вопрос не в этом. Можно на основании двусторонних соглашений поставить те же самые ударные виды вооружений, ракеты те же самые, на территорию Украины или какой-либо другой страны», — заявил он.

При этом в Москве понимают, что если подобное случится, то по сути произойдет под эгидой Североатлантического альянса, «контрольный пакет» в котором имеют США.

Медведев подчеркнул, что сформулированные Москвой предложения по гарантиям безопасности направлены на то, чтобы «устранить те очевидные угрозы, которые сформировались в настоящий момент».

«Поэтому-то они и носят предельно конкретный характер и должны быть так или иначе закреплены, если наши партнеры пойдут в этом случае нам навстречу, в каком-то документе, который должен носить обязательный характер», — отметил бывший президент России.

В большом интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на вопросы, касающиеся пандемии коронавируса, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных тем.

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Игорь Дмитров
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