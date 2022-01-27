Нил Янг удалил свою музыку из Spotify из-за «фейков о вакцинах» на платформе

Канадский рок-музыкант Нил Янг потребовал удалить из библиотеки стриминг-сервиса Spotify его музыку. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам 76-летнего артиста, поводом для этого стало распространение на платформе «фейковой информации о вакцинации от коронавируса». Янг подчеркнул, что американский комик Джо Роган распространяет дезинформацию о вакцинации в своем подкасте на Spotify. Исполнителя возмутил эпизод, вышедший в декабре 2021 года, в котором вирусолог-антипрививочник Роберт Малоун высказал недоказанные гипотезы о «бесполезности» прививки от COVID-19.

Известно, что каждый эпизод шоу The Joe Rogan Experience слушают в среднем 11 миллионов человек. Янг отметил, что Spotify несет ответственность за распространение дезинформации на своей платформе

«Уведомляю сервис Spotify, что я отзываю всю свою музыку с их платформы. Я делаю это потому, что Spotify распространяет ложную информацию о вакцине, что может привести к смерти тех, кто верит им. У cервиса может быть либо Роган, либо Янг. Но не оба», — заявил певец. Руководство стриминг-сервиса удалило музыку Янга. У рокера было 2,6 миллиона подписчиков и более шести миллионов ежемесячных слушателей на платформе.

Ранее британский рок-музыкант Эрик Клэптон назвал вакцинированных людей жертвами массового гипноза. 76-летний артист заявил, что скрытые в рекламе сообщения заставляют людей прививаться.