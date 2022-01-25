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Эрик Клэптон назвал вакцинированных людей жертвами массового гипноза

Эрик Клэптон заявил, что скрытые в рекламе сообщения заставляют людей вакцинироваться
Эрик Клэптон

Эрик Клэптон. Фото: Gareth Cattermole / Gareth Cattermole / Getty Images

Британский рок-музыкант Эрик Клэптон назвал вакцинированных людей жертвами массового гипноза. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале The Real Music Observer.

76-летний артист заявил, что скрытые в рекламе сообщения заставляют людей прививаться. «Теория формирования массового гипноза. И я увидел. Как только я начал искать, я увидел это повсюду», — сказал он.

Клэптон добавил, что видел на YouTube призывы к вакцинации — они, по его словам, напоминали «подсознательную рекламу», которая обещала, что после прививки человек будет счастлив. Музыкант отметил, что давно обращал внимание на подобные послания, поэтому постепенно он «собрал мозаику».

Ранее Эрик Клэптон поделился «катастрофическими» последствиями прививки от коронавируса AstraZeneca. В письме итальянскому архитектору Робину Монотти Грациадею он пожаловался на пропаганду, которая якобы преувеличивает безопасность вакцины.

Музыкант рассказал, что «руки то мерзли, то ничего не чувствовали, то горели, и около двух недель от них никакого толку не было». Он переживал, что больше не сможет играть на музыкальных инструментах.

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Марина Погосян
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