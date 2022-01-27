Япония отреагировала на решение России перезахоронить останки разведчика Зорге

Правительство Японии заявило, что пока не получало от России конкретных предложений относительно перезахоронения советского разведчика Рихарда Зорге. Так в Токио отреагировали на соответствующее решение Москвы, передает ТАСС.

Об отсутствии запросов от российской стороны рассказал генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно. Он подчеркнул, что Токио в курсе планов Москвы, но официально этот процесс еще не запущен. «Поэтому мы не можем комментировать данную тему», — заключил Мацуно.

О намерении перезахоронить Зорге заявил 26 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он уточнил, что планируется похоронить останки разведчика на юге Курильских островов.

Зорге работал в Японии под агентурными псевдонимами Рамзай и Инсон. Деятельность группы Зорге была направлена в первую очередь на предотвращение войны между Японией и СССР. Им удалось добыть сведения о переброске японских войск, количестве военной техники, расположении на границе вражеских аэродромов, подробности плана предстоящего боя на Халхин-Голе.