Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Япония отреагировала на решение России перезахоронить останки разведчика Зорге

В правительстве Японии заявили, что не получали запрос от России о перезахоронении Зорге

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Правительство Японии заявило, что пока не получало от России конкретных предложений относительно перезахоронения советского разведчика Рихарда Зорге. Так в Токио отреагировали на соответствующее решение Москвы, передает ТАСС.

Об отсутствии запросов от российской стороны рассказал генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно. Он подчеркнул, что Токио в курсе планов Москвы, но официально этот процесс еще не запущен. «Поэтому мы не можем комментировать данную тему», — заключил Мацуно.

О намерении перезахоронить Зорге заявил 26 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он уточнил, что планируется похоронить останки разведчика на юге Курильских островов.

Зорге работал в Японии под агентурными псевдонимами Рамзай и Инсон. Деятельность группы Зорге была направлена в первую очередь на предотвращение войны между Японией и СССР. Им удалось добыть сведения о переброске японских войск, количестве военной техники, расположении на границе вражеских аэродромов, подробности плана предстоящего боя на Халхин-Голе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Лавров рассказал об оставшемся без ответа США пункте предложений по безопасности
Лавров прокомментировал ответ США на предложения по гарантиям безопасности
Россия обнародует ответ США на предложения по гарантиям безопасности
Нежелание США обнародовать ответ на предложения России объяснили
В ЛНР оценили угрозу применения комплексов Javelin украинской армией
Ведущий Первого канала показал свою квартиру
Инфекционист оценил вероятность появления способного вытеснить омикрон штамма
Звезда сериала «Мелроуз Плейс» Морган Стивенс найден мертвым
Девушки без шеи на показе модного бренда стали мемом в соцсетях
В США увидели выгоду Китая от кризиса на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter