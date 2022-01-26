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Россия решила перезахоронить останки советского разведчика Зорге

Лавров: Россия занимается решением вопроса о захоронении разведчика Зорге в РФ

Фото: пресс-служба МИД РФ

Сейчас Россия занимается решением вопроса о перезахоронении советского разведчика Рихарда Зорге на территории РФ. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров во время выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной Думы.

«Сейчас мы добиваемся от наших японских соседей окончательного позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге. Там есть еще необычный аспект — инициатива перезахоронить его на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды», — рассказал дипломат.

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Зорге работал в Японии под агентурными псевдонимами «Рамзай» и «Инсон». Деятельность группы Зорге была направлена в первую очередь на предотвращение войны между Японией и СССР. В частности, его группе удалось добыть сведения о переброске японских войск, количестве военной техники, расположении на границе вражеских аэродромов, подробности плана предстоящего боя на Халхин-Голе. Атака на Монголию в итоге была успешно отбита.

Виктория Кондратьева
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