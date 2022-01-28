Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам предложили бюджетно слетать в популярную африканскую страну

Tourdom: билет из Москвы в Йоханнесбург в апреле обойдется в 30,9 тысячи рублей

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Российским путешественникам предложили слетать в ЮАР и обратно за 30 тысяч рублей. Такой информацией поделились эксперты портала Tourdom, которые проанализировали тарифы на перелеты различных авиакомпаний.

Авиабилет в обе стороны по маршруту Москва — Йоханнесбург с вылетом из столичного аэропорта Домодедово 26 апреля и обратным рейсом 12 мая обойдется туристу в 30,9 тысячи рублей. Провоз багажа в стоимость билета не входит, за него необходимо заплатить еще 7,6 тысячи рублей. Перевозку осуществляет швейцарская авиакомпания Swiss.

Кроме того, бюджетный вариант перелета в популярную африканскую страну предлагает немецкий перевозчик Lufthansa. Рейс до столицы ЮАР обойдется путешественникам в 33,6 тысячи рублей.

Ранее в январе эксперты туротрасли также предложили отечественным путешественникам слетать в Грецию и обратно весной за 9,7 тысячи рублей. Авиабилет в обе стороны по маршруту Москва — Родос с вылетом из аэропорта Домодедово 8 апреля и обратным рейсом 15 апреля обойдется туристам в 9,7 тысячи рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
США сделали запрос на размещение своих войск в Венгрии
Похищения в Чечне связали со слежкой за соратниками Кадырова в Турции
«Радио Свобода» оштрафовали на три миллиона рублей
Исполнитель роли Флэша записал видео с угрозами ку-клукс-клану и стал мемом
Зеленский назвал один из главных рисков для Украины
Россиянам предложили бюджетно слетать в популярную африканскую страну
Робот-хирург провел операцию без помощи человека
Женщину заподозрили в попытке убийства дочери молотком в Ленобласти
Робот-пылесос едва не уничтожил квартиру в российском городе
Зеленский ответил на предложение Лаврова о диалоге между Россией и Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter