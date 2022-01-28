Россиянам предложили бюджетно слетать в популярную африканскую страну

Российским путешественникам предложили слетать в ЮАР и обратно за 30 тысяч рублей. Такой информацией поделились эксперты портала Tourdom, которые проанализировали тарифы на перелеты различных авиакомпаний.

Авиабилет в обе стороны по маршруту Москва — Йоханнесбург с вылетом из столичного аэропорта Домодедово 26 апреля и обратным рейсом 12 мая обойдется туристу в 30,9 тысячи рублей. Провоз багажа в стоимость билета не входит, за него необходимо заплатить еще 7,6 тысячи рублей. Перевозку осуществляет швейцарская авиакомпания Swiss.

Кроме того, бюджетный вариант перелета в популярную африканскую страну предлагает немецкий перевозчик Lufthansa. Рейс до столицы ЮАР обойдется путешественникам в 33,6 тысячи рублей.

Ранее в январе эксперты туротрасли также предложили отечественным путешественникам слетать в Грецию и обратно весной за 9,7 тысячи рублей. Авиабилет в обе стороны по маршруту Москва — Родос с вылетом из аэропорта Домодедово 8 апреля и обратным рейсом 15 апреля обойдется туристам в 9,7 тысячи рублей.