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Россиянам предложили слетать в Грецию и обратно весной за 9,7 тысячи рублей

Россияне могут приобрести авиабилеты на Родос и обратно в апреле за 9,7 тысячи рублей

Фото: Shutterstock

Эксперты туротрасли предложили российским путешественникам слетать в Грецию и обратно весной за 9,7 тысячи рублей. Такой информацией поделились эксперты портала Tourdom.ru, которые проанализировали тарифы на перелеты различных авиакомпаний.

«За несколько месяцев до даты отправления авиарейсов авиакомпании периодически предлагают существенные скидки. В том числе и на популярные туристические направления, такие как Греция, чтобы заблаговременно обеспечить приемлемую загрузку лайнеров», — рассказали специалисты.

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Так, авиабилет в обе стороны по маршруту Москва — Родос с вылетом из аэропорта Домодедово 8 апреля и обратным рейсом 15 апреля обойдется туристам в 9,7 тысячи рублей. Провоз багажа в стоимость не входит, за него необходимо будет заплатить еще 5,5 тысячи рублей. В эту ту же сумму выйдет перелет с 18 мая по 6 июня. Перевозки осуществляет отечественная авиакомпания S7.

Во второй половине мая есть возможность улететь на 12 дней за 12,8 тысячи рублей, при этом доплатить за багаж придется 6,2 тысячи рублей.

Ранее в январе сообщалось, что россияне начали массово бронировать отдых на майские праздники. Так, на Турцию приходится 63 процента от всего числа бронирований, следом идет Египет — 15 процентов и российские курорты восемь процентов. Оставшиеся 20 процентов распределены между Грецией, Египтом, Кипром и другими направлениями.

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Валентина Процкова
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