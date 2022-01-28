Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

СБУ сообщила о задержании «российского агента» в Киеве

СБУ: украинские силовики задержали в Киеве агента МГБ ДНР

Фото: страница Служба безпеки України на Facebook

Украинские силовики задержали в Киеве «российского агента», который занимался шпионажем под покровительством Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Службу безопасности страны.

Спецслужбы не назвали имени задержанного, однако указали, что он попал в поле зрения контрразведки после того, как навестил родственников на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе. Там же разведчик встречался с «кураторами из России», а после отчитывался перед ними по защищенным каналам связи.

«Агент собирал информацию о военнослужащих силовых структур Украины, в частности, СБУ. Среди прочего их интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам», — сообщили в СБУ. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и участии в террористической организации. Суд заключил его в СИЗО.

Материалы по теме:
«Большевистская партия была сектой» Почему идея мировой революции умерла вместе с первым поколением советских вождей?
«Большевистская партия была сектой»Почему идея мировой революции умерла вместе с первым поколением советских вождей?
21 декабря
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января

Ранее СБУ сообщила о задержании бывшего ополченца самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), который вышел на подконтрольную Киеву территорию в Донбассе, чтобы оформить украинскую пенсию. Ему были предъявлены обвинения по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
Медведев вышел в финал Australian Open
На Украине анонсировали прибытие 45 самолетов с американским оружием
Шон Пенн заявил о «генах трусости» у феминизированных мужчин
В российском городе один человек погиб при взрыве cнаряда времен войны
Путин анонсировал новую концепцию внешней политики России
Лукашенко назвал три неприемлемые для него вещи
В НАТО признали нежелание России вторгаться на Украину
В Москве мужчина случайно сорвался из окна после ссоры с девушкой
Полиция пришла с обысками к лидеру российского QR-сопротивления
Лукашенко сравнил дипломатические бойкоты Олимпиады в Пекине с холодной войной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter