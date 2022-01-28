СБУ сообщила о задержании «российского агента» в Киеве

Украинские силовики задержали в Киеве «российского агента», который занимался шпионажем под покровительством Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Службу безопасности страны.

Спецслужбы не назвали имени задержанного, однако указали, что он попал в поле зрения контрразведки после того, как навестил родственников на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе. Там же разведчик встречался с «кураторами из России», а после отчитывался перед ними по защищенным каналам связи.

«Агент собирал информацию о военнослужащих силовых структур Украины, в частности, СБУ. Среди прочего их интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам», — сообщили в СБУ. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и участии в террористической организации. Суд заключил его в СИЗО.

Ранее СБУ сообщила о задержании бывшего ополченца самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), который вышел на подконтрольную Киеву территорию в Донбассе, чтобы оформить украинскую пенсию. Ему были предъявлены обвинения по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях.