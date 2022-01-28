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69-я параллель

Медведев рассказал об особой миссии России в Арктике

Дмитрий Медведев заявил, что у России в Арктике особая миссия

Фото: Globallookpress.com

У России в Арктике особая миссия, поскольку регион напрямую сопряжен с границами страны. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

Он отметил, что этот регион является общим достоянием, и напомнил, что в Арктическом совете «действуют не только восемь стран, там еще и международные организации».

«То есть это общая задача... Но надо понимать, что Арктический регион напрямую сопряжен с нашими границами и с нашими территориями. Не потому, что у нас какие-то экспансионистские задачи и представления, а потому что так география устроена», —заявил Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности также отметил, что развитие Северного морского пути может принести России большую выгоду. В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других тем.

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Евгения Куликова
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