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Медведев раскрыл перспективы арктического мегапроекта России

Дмитрий Медведев: развитие Северного морского пути выгодно для России

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Развитие Северного морского пути может принести России большую выгоду, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Перспективы проекта он раскрыл в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

Сам Арктический регион «напрямую сопряжен» с Россией, и у страны в нем особая миссия, отметил Медведев. «И развитие Севморпути, и целый ряд экономических проектов в этом смысле исключительно важны. Тем более, что, допустим, Севморпуть, а также некоторые проекты в области энергетики, тот же самый сжиженный газ и так далее, это очень выгодно. И в этом плане Россия может и дополнительные средства получать от этого», — указал зампред Совбеза.

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При этом он добавил, что к мегапроекту могут привлекаться и другие участники, однако решения остаются за Россией. «Здесь другого быть не должно», — полагает Медведев.

Северный морской путь — судоходный маршрут в российской Артике, который в законе определяется как «исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация». На важность его развития неоднократно указывали российские власти, предлагая сделать его альтернативой перегруженному Суэцкому каналу. В 2023-2024 году по маршруту планируется начать круглогодичную навигацию.

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Платон Щукин
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