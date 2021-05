Россия предложила странам свою замену Суэцкому каналу

Альтернативой перегруженному Суэцкому каналу может стать Северный морской путь (СМП). Об этом рассказал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков, пишет РИА Новости.

Крупнейшие азиатские страны рассматривают СМП как транспортный коридор между Азией и Европой, отметил он. Предлагая свою замену Суэцкому каналу, Чекунков отметил, что путь по СМП на 40 процентов короче, а по открытой воде на семь суток быстрее.

Минпромторг в конце мая предложил возить нефть и газ по Севморпути только построенными в России судами. Только они смогут перевозить уголь и углеводороды, а также заниматься каботажем, ледокольной и лоцманской проводкой, пишет «Коммерсантъ».

Суэцкий канал был заблокирован судном Ever Given 23 марта. Снять его с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось уже 29 марта. Навигация возобновилась к вечеру того же дня. Позже власти Египта арестовали Ever Given и потребовали от его владельца компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Сумма включает в себя расходы на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт, а также оплату экономических потерь, понесенных администрацией канала из-за его блокировки.

По прогнозу Минвостокразвития к 2024 году перевозки грузов по СМП должны вырасти до 80 миллионов тонн с 20,2 миллиона в 2018-м. До 2030 года они составят 120 миллионов тонн, а в 2035-м — 160 миллионов. Российские власти предлагали рассматривать СМП как альтернативу маршруту через Красное море на пути из Азии в Европу. В послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин призвал сделать Северный морской путь «глобальной, конкурентной транспортной артерией».