Северный морской путь признали ненужным для транзита

Основным грузом на Северном морском пути (СМП) станет сжиженный природный газ (СПГ) с российских проектов и нефть. Для транзита этот маршрут признали ненужным — даже к 2035 году тот будет занимать не более шести процентов от общего грузооборота. Об этом говорится в проекте стратегии развития Арктики, с которым ознакомилась принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Согласно документу, составленному Минвостокразвития, к 2024 году перевозки грузов по СМП должны вырасти до 80 миллионов тонн с 20,2 миллиона в 2018-м. До 2030 года они составят 120 миллионов тонн, а в 2035-м — 160 миллионов.

Объем транзитных грузов за тот же период должен возрасти с 0,49 миллиона тонн до 10 миллионов, что примерно в тысячу раз меньше, чем проходит через Суэцкий канал в настоящее время.

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Российские власти предлагали рассматривать СМП как альтернативу маршруту через Красное море на пути из Азии в Европу. В частности, в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин призвал сделать Северный морской путь «глобальной, конкурентной транспортной артерией». До этого он говорил, что движение товаров из Азии в Европу через СМП станет гораздо более целесообразным.

Главной выгодой такого пути считается меньшее расстояние. Например, путь из Роттердама в Японию, Корею и Китай через российскую Арктику на треть короче, чем через Египет, так что пройти его можно на десять дней быстрее.

Минусами такого маршрута назывались считаются сложность прохода в зимний период, недостаток инфраструктуры, нехватка ледоколов для проведения судов, а также административные трудности при получении разрешений на проход.

Производство СПГ в Арктике, согласно стратегии, вырастет до 46,7 миллиона тонн в 2024 году, 73,5 миллиона в 2030-м и 120 миллионов в 2035-м. Оставшиеся около 15 процентов перевозки грузов должна занять нефть. Проблемой программы может стать резкое снижение цен на СПГ, что затормозит открытие новых и развитие существующих СПГ-проектов.

В середине января тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о выделении из бюджета 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Это судно станет самым мощным в мире ледоколом, оно предназначено для обеспечения прохода по Северному морскому пути.

В прошлом году от использования СМП отказалась крупнейшая транспортная компания Франции CMA CGM. Решение объяснили экологическими соображениями. В дальнейшем по тем же причинам в целесообразности маршрута засомневались в Норвегии.

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