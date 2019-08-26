Норвегия засомневалась в целесообразности Севморпути

Норвегия сомневается в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и проверит его на соответствие экологическим стандартам. Об этом заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде, передает газета «Известия».

«У СМП есть серьезные проблемы в отношении всего: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата. Это сильно усложняет задачу сделать этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы», — сказала норвежский министр.

Серейде отметила, что на данный момент Норвегия не планирует предоставлять порты Шпицбергена в рамках пользования СМП. В российском посольстве в Осло также подчеркнули, что пока трасса проходит в пределах внутренних территориальных вод России, и Норвегия к ее проработке не причастна.

В январе сообщалось, что в ближайшие пять лет на развитие и поддержку Севморпути потребуется 905,6 миллиарда рублей. Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, грузопоток по Севморпути к 2024 году должен достичь 80 миллионов тонн.

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, связывающая порты Арктики и крупные реки Северного региона, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны.

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