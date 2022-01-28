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Медведев прокомментировал атаки в российских школах

Зампред Совбеза РФ Медведев об атаках в российских школах: это большая беда

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

В России было предотвращено более 100 терактов с использованием оружия в школах — это страшная цифра и большая беда. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

Он добавил, что несмотря на успешную борьбу российских правоохранительных органов со злоумышленниками, государство должно контролировать гражданский оборот оружия. «У нас такие традиции недопустимы, и свободное обращение такого рода оружия в нашей стране допускать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Это просто опасно», — отметил Медведев.

Однако проблема есть не только с оборотом оружия — спецслужбы должны проводить большую работу по выявлению группировок и сообществ, которые носят опасный, террористический характер, в социальных сетях, подчеркнул зампред Совбеза. «Эта работа, естественно, должна расширяться только, а не уменьшаться», — заключил он.

В интервью ведущим российским СМИ зампредседателя Совета безопасности ответил на вопросы, касающиеся в том числе пандемии COVID-19, международной безопасности и ситуации на Украине.

В конце сентября прошлого года в Пермском государственном университете произошла стрельба. Ее устроил 18-летний учащийся первого курса юридического факультета вуза. Погибли шесть человек.

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Варвара Кошечкина
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