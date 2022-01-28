Блогерша раскрыла распространенную ошибку при попытке отрастить волосы

Блогерша раскрыла распространенную ошибку, которую допускают женщины при попытке отрастить волосы. Ее видео появились в TikTok.

На размещенных в сети кадрах юзерша, которую в сети прозвали австралийской Рапунцель (The Aussie Rapunzel), объяснила, что многие советуют регулярно стричь кончики, чтобы спровоцировать быстрый рост волос. Однако, по мнению блогерши, такой метод не является действенным.

Вместо этого австралийка порекомендовала массировать скальп и наносить на всю длину и корни маски из натуральных масел. По ее словам, именно таким образом ей удалось отрастить почти двухметровые пряди. Публикация стала вирусной и набрала почти 55 тысяч просмотров.

Зрители принялись обсуждать предложенный метод в комментариях. «Спасибо!», «Твои волосы выглядят восхитительно», «Твои кончики выглядят супер. Прекрасные волосы», «Пилинги и кондиционер для скальпа тоже хорошо помогают!» — писали юзеры.

В декабре 2021 года австралийская Рапунцель раскрыла две распространенные ошибки при мытье волос. Она предупредила зрителей, что нельзя наносить шампунь сразу на корни. По ее словам, продукт следует сначала растереть в ладонях и только после этого распределить по всей длине.