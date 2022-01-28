Российские пограничники задержали украинских рыбаков в Крыму

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские пограничники задержали двух украинских рыбаков в Черном море в Крыму. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

Омбудсмен обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по их освобождению. Украинские правоохранители расследуют пропажу рыбаков.

«Два рыбака, Руслан Романюта и Иван Герасименко, вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись​​​. По предварительной информации, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона», — сообщила Денисова.

По ее словам, Национальная полиция Украины уже возбудила уголовное дело по статье «Насильственное исчезновение».

27 января сообщалось, что сотрудники пограничной службы ФСБ задержали в Ростовской области журналиста Znak.com Игната Бакина, фотографа издания «Блокнот-Ростов» Александра Прохорцева и фрилансера Глеба Голода. Претензии к задержанным предъявили из-за работы в пограничной с Украиной зоне без специальных пропусков. При этом границу с Украиной журналисты не пересекали.