Лукашенко допустил строительство атомной станции на востоке Белоруссии

Белоруссия собирается построить еще одну атомную станцию на востоке страны. Такими планами поделился глава белорусского государства Александр Лукашенко в ходе послания к гражданам, которое транслирует сайт президента.

«Я подумал, и, если честно, я готовлю к этому ваше сознание — возможно, мы и вторую атомную станцию построим. Почему бы и нет? Это только начало», — обратился Лукашенко к белорусам. В пример он привел соседние для Белоруссии Украину и Польшу, которые обладают большим количеством атомных энергоблоков (на самом деле в Польше нет атомных станций, но Лукашенко, вероятно, имел ввиду планы Варшавы по их постройке — прим. «Ленты.ру»).

По заявлению Лукашенко, он уже ведет переговоры со странами, обладающими возможностями запустить атомную станцию в Белоруссии, в том числе с Россией. В случае выбора сотрудничества с Москвой, это будет уже второй совместный проект стран — ранее «Росатом» построил на территории республики Белорусскую АЭС.

При этом президент подчеркнул, что говорить о начале работ пока рано. Рассматриваются разные варианты — построить новую АЭС на востоке страны или добавить еще два энергоблока на уже функционирующей станции. Второй вариант, как Лукашенко уточнил у специалистов, будет дешевле.

Впервые о том, что Лукашенко задумался о строительстве второй АЭС в Белоруссии, сообщил премьер-министр страны Роман Головченко в декабре 2021 года. Работу по экономическим расчетам целесообразности запуска новой энергетической станции главе государства представят к осени 2022-го.