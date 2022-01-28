Использование антибиотиков связали с риском рака кишечника

Ученые Абердинского университета в Великобритании выяснили, что использование антибиотиков может повысить риск развития рака толстого кишечника у молодых людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в British Journal of Cancer.

В исследовании приняли участие около 40 тысяч человек. Ученые сравнили частоту использования антибиотиков и влияние других факторов среди тех, у кого был рак (7903), и тех, у кого его не было (30 418). Оказалось, что антибиотики не были связаны с ректальным раком, но их применение коррелировало с раком толстой кишки. При этом риск повышался примерно на 50 процентов у людей в возрасте до 50 лет и примерно на девять процентов у людей в возрасте 50 лет и старше.

Предполагается, что причиной этой связи является воздействие антибиотиков на разнообразие бактерий в микробиоме кишечника, что потенциально может привести к изменению бактериальной активности и нарушению нормальной иммунной функции.

По словам специалистов, результаты указывают на то, что антибиотики следует использовать надлежащим образом в случае необходимости. Ранее имелось лишь небольшое количество исследований, изучающих связь антибиотиков и рака толстой кишки, и эти исследования были ограничены пожилыми людьми и давали неоднозначные результаты.