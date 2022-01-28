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Популярный российский курорт предложили сделать центром реабилитации после COVID

Вице-спикер Госдумы Даванков: Анапа должна стать местом восстановления детей после COVID

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил сделать Анапу центром реабилитации детей после перенесенного COVID. Он заявил об этом в ходе посещения Всероссийского детского центра (ВДЦ) «Смена», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По его словам, популярный российский курорт может стать местом для восстановления после болезни.

«В Анапе множество санаториев и пансионатов, куда приезжают лечиться со всей России. В ситуации с коронавирусом особенно важно, чтобы детям было где восстановиться после болезни, поправить здоровье, находясь в окружении сверстников или с семьей. Анапа должна стать одним из основных таких мест притяжения, с комфортным сервисом и доступными ценами», — сказал он.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что россияне начали активно бронировать путевки на курорты Краснодарского края и Крыма на летний период. По информации туроператоров, данные о ранних продажах летних туров превышают допандемийные показатели в несколько раз — специалисты связывают это с желанием туристов первыми забронировать привлекательные и дефицитные предложения, а также с возможностью получить выгодную скидку.

Марина Совина
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Популярный российский курорт предложили сделать центром реабилитации после COVID
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