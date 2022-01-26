Россияне начали массово бронировать туры по стране на лето

Россияне начали активно бронировать путевки на курорты Краснодарского края и Крыма на летний период. О массовом спросе на туры по стране сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации туроператоров, данные о ранних продажах летних туров превышают допандемийные показатели в несколько раз — специалисты связывают это с желанием туристов первыми забронировать привлекательные и дефицитные предложения, а также с возможностью получить выгодную скидку.

«Многими отелями сейчас предлагаются различные акции, которых в высокий сезон уже не будет: дети проживают бесплатно, длительное проживание с дополнительной скидкой, дополнительные скидки при бронировании за 30 и за 60 дней до заезда», — отметили эксперты.

Отмечается, что традиционно россияне интересуются пляжным отдыхом на Черном море, поэтому лидерами по объемам продаж путевок в акциях раннего бронирования у туроператоров стали Краснодарский край и Крым. Так, на Кубани первое место занимает Сочи, за ним следуют Анапа и Геленджик. На полуострове неизменная пальма первенства у региона Большой Ялты.

«Первыми раскупаются туры в "дефицитные" качественные популярные отели. Туристы хорошо знают по прошлым годам, что в популярных отелях загрузка на лето уже на этапе раннего бронирования может достигать 100 процентов», — объяснили туроператоры.

Ранее в январе сообщалось, что россияне бросились бронировать туры по программе кешбэка с первых минут акции, которая началась в полночь 18 января. Так, первую путевку купили в 00:05 — путешествие по акции с 5 по 8 марта в Сочи приобрела семья из двух взрослых и ребенка.