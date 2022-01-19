Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне массово бросились покупать путевки с туристическим кешбэком

Туроператоры заметили массовый ажиотаж на бронирование туров по программе кешбэка

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Россияне бросились бронировать туры по программе кешбэка с первых минут акции, которая началась в полночь 18 января. О замеченном массовом ажиотаже пишет РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли.

Так, в компании TUI сообщили, что первый тур купили в 00:05 — путевку по акции с 5 по 8 марта в Сочи приобрела семья из двух взрослых и ребенка. Туроператор «Интурист» отметил, что уже в 00:25 была забронирована поездка в Ессентуки на 11 ночей.

«По итогам первого дня действия акции мы зафиксировали рост интереса к турам по России на 37 процентов. При этом почти половина всех продаж туров на российские курорты за сегодняшний день — это туры с кешбэком», — прокомментировали влияние кешбэка на рост спроса на туры по России в сервисе по бронированию путевок Level.Travel.

Кроме того, были названы направления-лидеры: в TUI отметили повышенный интерес россиян к путешествиям в Шерегеш, Мурманск, на Байкал и Сахалин (пакетные туры с чартерным перелетом), в «Интуристе» — в горнолыжный кластер Сочи, санатории Кавказских Минеральных Вод, Крым, Анапу и Калининград. При этом ожидается, что в рейтинг популярных локаций позже войдут Москва, Санкт-Петербург и другие российские города.

18 января Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка. Как отметила глава ведомства Зарина Догузова, для россиян подготовлено более двух миллионов предложений. Так, кешбэк будет начисляется за поездки по стране, оплаченные картой «Мир». При этом продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата составит 20 процентов от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Названы сроки пика и спада омикрона в России
Госпитализированная Вера Воронкова рассказала о пожаре в своей квартире
Подпольная типография задержанных в Дагестане фальшивомонетчиков попала на видео
Раскрыто заказное убийство российского бизнесмена 12-летней давности
Россия прокомментировала сообщения об эвакуации своих дипломатов с Украины
В США нашли доказательства мошенничества Трампа
Волочкова заявила о планах подать в суд на стюарда после конфликта в самолете
Самолеты с последними российскими миротворцами вылетели из Казахстана в Москву
Спецслужбы сообщили о подготовке теракта на Байконуре
Долю в российском газовом проекте продадут китайцам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter