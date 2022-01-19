Россияне массово бросились покупать путевки с туристическим кешбэком

Россияне бросились бронировать туры по программе кешбэка с первых минут акции, которая началась в полночь 18 января. О замеченном массовом ажиотаже пишет РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли.

Так, в компании TUI сообщили, что первый тур купили в 00:05 — путевку по акции с 5 по 8 марта в Сочи приобрела семья из двух взрослых и ребенка. Туроператор «Интурист» отметил, что уже в 00:25 была забронирована поездка в Ессентуки на 11 ночей.

«По итогам первого дня действия акции мы зафиксировали рост интереса к турам по России на 37 процентов. При этом почти половина всех продаж туров на российские курорты за сегодняшний день — это туры с кешбэком», — прокомментировали влияние кешбэка на рост спроса на туры по России в сервисе по бронированию путевок Level.Travel.

Кроме того, были названы направления-лидеры: в TUI отметили повышенный интерес россиян к путешествиям в Шерегеш, Мурманск, на Байкал и Сахалин (пакетные туры с чартерным перелетом), в «Интуристе» — в горнолыжный кластер Сочи, санатории Кавказских Минеральных Вод, Крым, Анапу и Калининград. При этом ожидается, что в рейтинг популярных локаций позже войдут Москва, Санкт-Петербург и другие российские города.

18 января Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка. Как отметила глава ведомства Зарина Догузова, для россиян подготовлено более двух миллионов предложений. Так, кешбэк будет начисляется за поездки по стране, оплаченные картой «Мир». При этом продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата составит 20 процентов от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.