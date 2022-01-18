В России объявили о старте пятого этапа туристического кешбэка

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка для жителей страны, пишет РИА Новости.

Российские туроператоры ожидают повышенного спроса в связи с тем, что новый этап акции затронет праздничные дни — 23 февраля и 8 марта. Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, для россиян подготовлено более двух миллионов предложений. По ее словам, их на полмиллиона больше, чем в 2021 году.

Во время действия программы можно будет кататься на горных лыжах на курортах России и заниматься активными зимними видами отдыха. Предусмотрен также санаторно-курортный, оздоровительный и культурно-познавательный отдых.

Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата составит 20 процентов от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется за поездки, оплаченные картой «Мир».

Государственная программа поддержки внутреннего туризма стартовала летом 2020 года. Четвертый этап завершился 10 сентября 2021 года. Ранее россиянам объявили о сроках запуска новой программы кешбэка на путешествия.